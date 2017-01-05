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Метель заставляет быть бдительными

Ключевые слова снег | снегопад

Хотя в ночь на среду обещалась самая сильная этой зимой метель, утром картина была не очень страшной. К восьми часам утра главные дороги и улицы были очищены, автобусное сообщение не задерживалось и шоферы ехали осторожно. Только предприятие "Садалес тиклс" проинформировало, что утром в Вайнедском крае возникли перебои в электроснабжении.

Вчера около девяти часов утра электроснабжение было прервано примерно 300 клиентам во всей Латвии, – информировала представитель акционерного общества "Садалес тиклс" Татьяна Смирнова. В Вайнедском крае было четвертое наибольшее количество повреждений электролиний – 41 клиенту. "Неполадки в электроснабжении вызваны заснеженными деревьями и их ветками, которые под тяжестью снега ломаются и сильный ветер их валит на провода электролиний", – пояснила Т.Смирнова. Оперативный персонал предприятия "Садалес тиклс" уже ночью и рано утром приступил к локализации повреждений, проводил переключения в электросетях, в свою очередь, вчера работы велись по освобождению проводов от упавших на них деревьев и веток и соединению разорванных проводов.

Однако неурядиц на дороге полностью избежать не удалось, – об этом свидетельствует информация государственной полиции. В среду в половине первого ночи водитель, 1995 г.рожд., ехал на автомашине БМВ по ул.Ганибу в Лиепае, выбрал не отвечающую дорожному покрытию и погодным условиям скорость движения, поэтому съехал с дороги. Представитель Курземского регионального управления государственной полиции Мадара Шершнева информирует, что автомашина врезалась в столб освещения. Он поврежден, а люди в ДТП не пострадали.

В это же время травмы получили люди, во вторник вечером поскользнувшиеся на скользком тротуаре. Мужчина. 1962 г.рожд., будучи в состоянии алкогольного опьянения упал на ул.Капседес, в Лиепае. Он даже потерял сознание и был доставлен в Лиепайскую региональную больницу. А почти 70-летняя женщина упала на площади К.Зале, возле магазина. Она получила травму ладони.

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 5 января. 

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