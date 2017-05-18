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Министр образования и науки Латвии Карлис Шадурский в пятницу в Лиепае посетил выставку рукоделий "Колесо времени" учащихся школ города, а также побывал в 6-й средней школе им.Я.Райниса. Там министр провел урок математики для 11-классников, лейтмотивом выбрав цитату Галилео Галилея о том, что книга Природы написана на языке математики, и мы должны уметь читать ее, так как, по его мнению, математика как базовое образование дает хорошую возможность, чтобы молодежь на ее основе возводила пирамиду знаний и карьеры. Министр одобрительно оценил сделанное школой по созданию современной учебной среды путем участия в проектах национального и международного уровней. "Современный учебный процесс в состоянии вызывать в школьниках увлеченность и интерес к образованию", – указал министр, профессор Карлис Шадурский.

Во время ознакомления с выставкой рукоделий школьников "Колесо времени" в отделении Лиепайского музея "Лиепая при оккупационных режимах" министр признал, что в этих работах отражена широта идей, творческий подход. Министр подчеркнул, что, несмотря на применение современных технологий в нашей повседневности, домоводство и технологии как учебный предмет очень важен для формирования всесторонней и творческой личности. Он признал, что освоению этих навыков в школах уделяется серьезное внимание, работая над реформой содержания образования, основанного на новом компетентностном подходе.