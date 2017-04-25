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Министр похвалил Лиепайскую 15-ю среднюю школу  (1)

Ключевые слова Раймонд Бергманис | 15-я средняя школа

Фото: LETA

Во время своего визита в Курземе министр обороны Раймонд Бергманис посетил Лиепайскую 15-ю среднюю школу им.О.Калпакса, а также встретился с руководством Ницкого, Руцавского и Броценского краев, чтобы обсудить направления возможного сотрудничества между самоуправлениями и отраслью государственной обороны.

"Мы должны ценить своих военных и ополченцев, которые бескорыстно служат Латвии!" – призвал Р.Бергманис, когда в рамках визита читал лекцию об обороне страны "Как мы защищаем Латвию?" ученикам Лиепайской 15-й средней школы им.О.Калпакса. Следует сказать, что зал был полным, и казалось, что воспитанники школы лекцию слушали с интересом.

Министр также продемонстрировал видеоматериалы о буднях Национальных вооруженных сил, а возможностях стать военным и т.д. Ученики могли узнать также об оборонных способностях Латвии и их укреплении, об участии Латвии в НАТО, коллективной обороне и другой актуальной информации оборонной отрасли. Министерство обороны в сотрудничестве с Национальными вооруженными силами лекции в школах Латвии проводит вот уже несколько лет. Их главная цель – способствовать пониманию учеников об отрасли обороны.

Лиепайская 15-я средняя школа им.О.Калпакса для посещения министра была выбрана не случайно. Это одна из немногих школ, в которой по собственной инициативе вот уже в течение нескольких лет введено обучение основам обороны государства. В настоящее время в Латвии лишь 18 учебных заведений из примерно 360 средних школ добровольно проводят обучение по такому учебному предмету с профессиональным уклоном, который дополняют занятия в яунсардзе.

"Не надо сразу думать, что обучение основам обороны государства связано лишь с военными темами и оружием. Во время этого обучения молодежь осваивает очень много полезного, в том числе типографию, навыки выживания в непредвиденных условиях, элементы туризма, также оказание первой помощи, что должен знать каждый. Обучение укрепляет в молодежи патриотизм и государственное мышление", – подчеркнул директор 15-й средней школы Гинт Рочанс.

Министр во время визита ознакомился также с недавно открытым первым этапом полосы препятствий НАТО у спортплощадки 15-й средней школы. Признательно оценив опыт лиепайской школы, министр указал, что есть задумка ввести обучение  основам обороны государства в качестве одного из обязательных учебных предметов во всех латвийских школах. Эту концепцию разработала совместная рабочая группа министерств обороны и образования.

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