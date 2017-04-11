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В пятницу в Лиепаю приезжал министр образования и науки Карлис Шадурский. Он принял участие в открытии ежегодной посвященной образованию конференции "Э-класс – 2017" и посетил Лиепайский морской колледж.

Конференция "Э-класс – 2017", на которой собрались участники со всей Латвии, проводилась в концертном зале "Лиелайс дзинтарс". Она посвящалась переменам, связанным с реформой образования.

Директор Лиепайского морского колледжа Владимир Дрейманис рассказал министру, как происходит подготовка и практика специалистов мореходства. Одним из вопросов, интересовавших руководителя колледжа, была возможная реорганизация или присоединение к какому-то другому учебному заведению. На это министр сказал: "Нет оснований так думать. Если кто-то что-либо подобное рассказывает, то это слухи". Еще одна актуальная тема, прозвучавшая в контексте ресурсов колледжа, была о введении в школах урока государственной обороны. Министр сказал: "Это точно не станет учебным предметом. У нас нет мощностей, чтобы обучать этому всех. Для этого у нас нет материальной базы. Здесь следует думать об интеграции в учебный процесс".

Ознакомившись с учебными помещениями колледжа, министр одобрительно оценил замыслы, направленные на модернизацию и развитие.