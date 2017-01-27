Ключевые слова свадьба | загс

По обобщенным данным Лиепайского отдела загс за прошедший год можно сделать вывод, что в прошлом году родилось на 10 детей больше, чем в 2015 году. Из Регистра умерших за такой же период видно, что в 2016 году было зарегистрировано на 31 умершего меньше.

Заведующая Лиепайским отделом загс Индра Штале рассказала, что уже семь пар подали заявки на регистрацию брака 7 июля этого года – в примечательную дату 07.07.2017. В конце прошлой недели осталось только одно свободное место на церемонию в этот день.

В 2016 году работники Лиепайского отдела загс вручили благодарственные грамоты городской думы шести парам в связи с бриллиантовой свадьбой, трем парам в связи с изумрудной и десяти парам в связи с золотой свадьбой. В течение прошедшего года в отделе состоялись торжественные церемонии, на которых свою рубиновую свадьбу отметили две пары (40 лет в браке), жемчужную свадьбу одна пара (30 лет в браке) и серебряную свадьбу пять пар.

В этом году тоже отдел загс предлагает две специальные акции, когда пары смогут зарегистрировать брак на торжественной церемонии, заплатив за это только государственную пошлину 14 евро. Первая акция – 14 февраля с 8.30 в отделе ждут три пары, ни одна из сторон которых ранее не была в браке, но оба хотят зарегистрироваться. Невеста и жених смогут выбрать день свадьбы, и им будет подарена торжественная церемония. Вторая акция – до 19 апреля в отдел приглашают те пары, которые имеют одного или более совместных детей, но которые не состоят в браке. Каждый год 15 мая отмечают День семьи, а в этот раз по случаю этого дня торжественная церемония бракосочетания состоится 19 мая.

Последний месяц прошлого года был на три заключенных брака богаче, чем в 2015 году, когда зарегистрировали брак 35 пар, а в декабре прошлого года – 38.

В декабре зарегистрировано 66 новорожденных (37 мальчиков и 29 девочек) и 68 умерших (31 мужчина и 37 женщин).