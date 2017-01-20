Ключевые слова трамвайный мост | реконструкция

Представители 14 строительных предприятий проявили интерес к строительным работам по реконструкции Трамвайного моста, трамвайных рельсовых путей и ул.Лиела, на выполнение которых ООО "Лиепаяс трамвайс" объявило конкурс в начале января. Заявки принимают до 20 февраля.

На этой неделе состоялась встреча заинтересованных в проекте лиц. Среди участников встречи были представители фирм не только из Латвии, но и Литвы, Эстонии, – сообщила специалист по общественным отношениям "Лиепаяс трамвайс" Даце Грунтмане.

"Лиепаяс трамвайс" в ближайшее время ждет подтверждение о выделении финансирования для этого объемного проекта на общую сумму 15,35 миллиона евро, в том числе софинансирование на развитие трамвайной инфраструктуры в размере 13 миллионов евро из Европейского фонда регионального развития, что составляет 85 процентов непосредственных затрат. Как только будет известна цена строительных работ, предприятие "Лиепаяс трамвайс" объявит следующую закупку новых трамвайных вагонов. Предполагается, что будет приобретено шесть новых трамваев.

Так как строительные работы коснутся самого центра города и загруженного Трамвайного моста, большое внимание уделяется организации дорожного движения во время реконструкции. Необходимо работы проводить так, чтобы не нарушать движение общественного транспорта по Трамвайному мосту, и это очень сложная задача. Д.Грунтмане пояснила: "Медлить нельзя, так как срок реализации проекта – 1 декабря 2018 года.