Много должностей, пожертвование монастырю и растущие накопления

Ключевые слова декларация

Как и каждый год, исследую декларации о доходах должностные лиц и политиков, в первую очередь, мы заглянули в декларации председателя Лиепайской городской думы и его трех заместителей.

Недавно исполнилось 20 лет с тех пор, как в марте 1997 года на должность председателя Лиепайской думы вступил представитель тогдашнего Лиепайского объединенного списка Улдис Сескс, который занимает эту важную должность до сих пор, теперь уже как председатель Лиепайской партии.

В честь этого 20-летнего юбилея газета, в первую очередь, заглянула в первую, имеющуюся в базе публичных данных СГД декларацию доходов должностного лица У.Сескса, сравнив ее с нынешней ситуацией. Следует сказать, что за 1997 год, когда У.Сескс вступил в должность, данных в архивах СГД нет, так как еще не было обязательного требования до должностных лиц подавать такие декларации. Однако можно найти декларацию долголетнего городского головы за 2000 год.

В 2016 году в собственности мэра Лиепаи имелась состоящая из земли и здания собственность в Лиепае, а в совместной собственности – строение в Ницком крае. В собственности находятся доли ООО "Калнмуйжас виесница" стоимостью 1136 евро.

В разных банках мэр Лиепаи накопил в целом 157 645 евро, в предыдущем году – около 131 000 евро. У.Сескс выдал две ссуды на общую сумму 520 952 евро.

В прошлом году У.Сескс пожертвовал 7200 евро, из которых 2500 евро было пожертвование для создающегося Сиексатского монастыря.

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 27 апреля.