Мороза пока не боятся

Ключевые слова мороз | зима

Хотя в ближайшие ночи синоптики и в наших краях прогнозируют мороз до минус 4 градусов, агрономы большого ущерба не прогнозируют.

Пока посевы выглядят хорошо, и есть надежда, что заморозки они перенесут сравнительно успешно, – о наблюдениях специалистов информирует представительница Латвийского центра сельскохозяйственных консультаций и образования (ЛЦСКО) Илзе Рутенберга-Берзиня. Наибольший вред холод может причинить фруктовым садам.

Никаких рисков не усматривается на полях озимых. Хлеба на них сильные и темно-зеленые, что свидетельствует о том, что растения хорошо подкормлены. В свою очередь, зимний рапс, по крайней мере в Земгале, уже готов цвести. Однако в этом случае хорошо, что прохладная погода этот процесс притормозила, и массовое цветение может начаться на следующей неделе. "Поэтому, если по ночам действительно будет так холодно, как обещают, померзнут лишь некоторые цветы", – указал руководитель отдела растениеводства ЛЦСКО Оскар Балодис. Прогнозируемый мороз не причинит вреда и таким своевременно посеянным яровым как бобы и горох.

Однако проблемы могут возникнуть для ярового ячменя, являющегося более чувствительной культурой. Листья могут померзнуть уже при минус 2 градусах. Но и из-за этого не стоит расстраиваться – растение потом выпустит их снова. Яровой рапс может выдержать температуру воздуха до минус 4 градусов.

Садоводы надеются, что в ближайшие два дня в Латвии будут осадки, что может уберечь растения от мороза. Опустошительное влияние заморозков может уменьшить и то, что холодная погода не позволила фруктовым деревьям начать интенсивное цветение.

Тем временем литовские синоптики в понедельник объявили оранжевое предупреждение (второй степени) о предстоящих опустошительных заморозках на всей территории страны, – сообщает агентство новостей ЛЕТА. Прогнозируют, что с 9 по 13 мая в соседней стране температура воздуха ночью понизится до минус 5 градусов. Такой холод может уничтожить часть будущего урожая, – опасаются литовцы. Наибольшей опасности подвержены фруктово-ягодные сады, а также овощные плантации, могут пострадать даже зерновые поля и померзнуть листья некоторых деревьев. Во многих местах в Литве ожидается также снег.