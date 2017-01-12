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В обществе обсуждают разные версии реорганизации сети латвийских вузов. Лиепайчане встревожены высказанным возможным сценарием присоединения Лиепайского морского колледжа к Рижскому техническому университету.

Чтобы успокоить встревоженные умы и внести ясность, директор Лиепайского морского колледжа Владимир Дрейманис организовал пресс-конференцию и ответил на вопросы представителей СМИ.

– Как вы можете объяснить предложение, высказанное ректором Рижского технического университета Леонидом Рыбицким?

– Известно, что уже давно ведутся дискуссии о том, как повысить престиж латвийских вузов и качество знаний. Есть несколько мнений. На сей раз прозвучало одно из них, что чисто механически, объединив разные учебные заведения можно добиться какого-то результата. Иногда это так, но на сей раз я придерживаюсь пояснения министра образования Карлиса Шадурского, что каждый случай следует рассматривать отдельно, что нельзя механически объединять разные учебные заведения. Если говорить об оптимизации образовательных заведений, то мы считаем, что Лиепайский морской колледж не является исключением и мы готовы к дискуссиям об улучшении качества образования, рассматривая разные варианты.

– Обоснованно ли механическое присоединение Лиепайского морского колледжа к Рижскому техническому университету?

– Я бы даже не сказал, что это предложение. Это высказывание конкретного человека – ректора Леонида Рыбицкого, которое даже можно как-то превратно истолковать. Я сам с ним до сих пор не смог связаться, поскольку конкретно речь шла о реорганизации руководства Рижской академии педагогики и образования. В связи с этим было высказано предложение все технические вузы включить в Рижский технический университет. Знаю, что не впервые РТУ выражает желание вернуть также образование, связанное с мореплаванием и морскую академию, которые когда-то отделились от него. Это касается рынка образования, желания укрепить свои позиции, привлечь большее число студентов.

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 12 января.