На ул.К.Валдемара, по соседству со зданием на ул.Авоту, 11, по заказу ООО "РД намс" обустраивается автостоянка.

Ключевые слова автостоянки

В настоящее время это единственная автостоянка, которая создается усилиями "А-ланд", – поведал руководитель фирмы Андрис Шервинский. Эта стоянка не предназначена для публичного пользования. Согласно информации стройуправы, автостоянка создается на земельном участке по адресу Ф.Бривземниека, 52, где находится здание бюро. За последние годы в Лиепае число благоустроенных автостоянок увеличилось – и для публичных нужд, как на ул.Юрас, у концертного зала, и для частных нужд, как во многих дворах многоквартирных домов. В течение 10 лет количество зарегистрированных в Лиепае автомашин увеличилось на 6000, – об этом корреспондент "Курземес вардс" вчера узнал в городской думе.

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