Можно ли верить табло на мосту О. Калпака

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Один лиепайчанин спрашивает: может ли начальство моста О. Калпака позаботиться о том, чтобы на электронном табло моста была актуальная информация о времени закрытия моста. Он отметил, что иногда текст на табло не совпадает с реальностью. В службе движения Лиепайского порта проинформировали: на табло пишется время, когда будет следующее закрытие моста.

Лиепайчанин Мартиньш в своем профиле на "Facebook" пишет: " Может ли начальство моста О. Калпака позаботиться о том, чтобы на электронном табло моста была актуальная информация о времени закрытия моста? Регулярно мост перекрывается без информации во сколько мост откроется. Сколько раз было, когда пишется на табло, что мост будет открыт до определённого времени, а на самом деле он открыт до другого времени".

Порталу liepajniekiem.lv Мартиньш добавил: "От табло иногда никакой пользы нет".

Мужчина был бы рад, если бы уже в центре города было еще одно табло, где пишется информация о закрытии моста.

Представитель Лиепайской специальной экономической зоны Лига Ратниеце-Кадеге указала, что мост разводится и сводится по установленному графику, и время этих графиков пишется на табло по обеим сторонам моста, и они не менялись уже более 10 лет. До сих пор жалоб на работу табло не было.

Руководитель службы движения Лиепайского порта Ансис Дайзис также подчеркнул, что разведение моста происходит по утвержденному графику. Иногда, правда, бывает, что сведение одной стороны моста задерживается, если судно не успело вовремя пройти мост.

Напомним, что электронное табло на мосту было установлено в 2011 году.

Для справки

Мост О. Калпака закрвают:

С 01:00 до 03:00

С 05:00 до 06:30

С 10:30 до 12:00

С 14:30 до 15:30

С pl. 19:30 до 21:00