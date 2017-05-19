Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Пятница, 19. мая

+13°C
Ветер: D 5.7 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Lita, Sibilla, Teika

На Центральном рынке появилась клубника

Ключевые слова клубника | рынок

Хотя еще половина мая, на Центральном рынке во многих местах уже можно приобрести клубнику. В отличие от предыдущих лет, большая часть торговцев, которые продают импортную продукцию, это указали на ценниках.

При выходе из павильона рынка, на прилавках в первом ряду встречает ярко-красная клубника. Она расфасована в пластмассовые коробочки. В ценниках указано, что 5,50 евро за килограмм стоят доставленные из Греции ягоды, а доставленные из Венгрии в два раза дороже – 11 евро. Созревшие здесь, в Курземе, ягоды стоят 15 и 17 евро за килограмм.

"Венгерские по вкусу подобны местным", – одна из торговок импортной продукцией пояснила, почему их стоимость почти достигает цены местной клубники. Но свое имя продавщица не пожелала назвать, как и рассказывать о том, где именно приобрела ягоды. Клубнику на Центральном рынке она продает вот уже седьмой сезон. В этом году первая клубника появилась месяц назад. "Люди уже не удивляются первой клубнике. Им кажется, что наступила пора урожая", – сделал вывод хозяин крестьянского хозяйства "Муйжлеяс" Юркалнской волости Дайнис Эглиньш. Его хозяйство, а также хозяйство "Чибас" Ниграндской волости вот уже многие годы на Центральном рынке предлагают первые, выращенные в Латвии, ягоды. Когда у него спросили, окупается ли столь дальний путь, Д.Эглиньш ответил: "Покупатели нас знают и уже ждут из года в год. Мы не можем их подводить!"

Многие годы плодоводам приходилось бороться с теми, кто ввозимую продукцию выдает за местную. В последнее время ситуация улучшилась. Однако, с наступлением самого горячего периода клубники, "некоторые еще грешат". Чтобы бороться с недобросовестными торговцами и, вместе с тем, также с теневой экономикой, на повестке дня Министерства земледелия есть несколько предложений. Их представил совет по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций, – корреспондент "Курземес вардс" узнала в день региональной прессы. Ввозимая продукция продается без уплаты налогов, происходит искажение рынка, – подчеркивает директор департамента рынка и прямой поддержки Министерства земледелия Зигмар Киканс.

Во-первых, планируется ввести электронные накладные, поскольку бумажную документацию легче подделать, изменив страну-производителя, и уклониться от уплаты налогов. Во-вторых, задумано наконец-то ввести порядок на рынках. Новыми правилами предусматривается, что обязанностью управляющего рынком будет создание регистра торговцев и указание места, если выполнен ряд требований. Необходимо будет также представить список продуктов, подлежащих продаже, в Службе госдоходов зарегистрировать хозяйственную деятельность. Ввозимую продукцию можно будет продавать, лишь используя кассовый аппарат или чековые книжки. "К выращенной самими продукции это не относится", – подчеркивает З.Киканс. Соблюдение требований будут контролировать полиция самоуправления и Служба госдоходов. Штрафные санкции будут предусмотрены согласно Латвийскому кодексу об административных правонарушениях.

  • Комментарии (0)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.

+ просмотреть все

Общество

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!