На Центральном рынке появилась клубника

Ключевые слова клубника | рынок

Хотя еще половина мая, на Центральном рынке во многих местах уже можно приобрести клубнику. В отличие от предыдущих лет, большая часть торговцев, которые продают импортную продукцию, это указали на ценниках.

При выходе из павильона рынка, на прилавках в первом ряду встречает ярко-красная клубника. Она расфасована в пластмассовые коробочки. В ценниках указано, что 5,50 евро за килограмм стоят доставленные из Греции ягоды, а доставленные из Венгрии в два раза дороже – 11 евро. Созревшие здесь, в Курземе, ягоды стоят 15 и 17 евро за килограмм.

"Венгерские по вкусу подобны местным", – одна из торговок импортной продукцией пояснила, почему их стоимость почти достигает цены местной клубники. Но свое имя продавщица не пожелала назвать, как и рассказывать о том, где именно приобрела ягоды. Клубнику на Центральном рынке она продает вот уже седьмой сезон. В этом году первая клубника появилась месяц назад. "Люди уже не удивляются первой клубнике. Им кажется, что наступила пора урожая", – сделал вывод хозяин крестьянского хозяйства "Муйжлеяс" Юркалнской волости Дайнис Эглиньш. Его хозяйство, а также хозяйство "Чибас" Ниграндской волости вот уже многие годы на Центральном рынке предлагают первые, выращенные в Латвии, ягоды. Когда у него спросили, окупается ли столь дальний путь, Д.Эглиньш ответил: "Покупатели нас знают и уже ждут из года в год. Мы не можем их подводить!"

Многие годы плодоводам приходилось бороться с теми, кто ввозимую продукцию выдает за местную. В последнее время ситуация улучшилась. Однако, с наступлением самого горячего периода клубники, "некоторые еще грешат". Чтобы бороться с недобросовестными торговцами и, вместе с тем, также с теневой экономикой, на повестке дня Министерства земледелия есть несколько предложений. Их представил совет по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций, – корреспондент "Курземес вардс" узнала в день региональной прессы. Ввозимая продукция продается без уплаты налогов, происходит искажение рынка, – подчеркивает директор департамента рынка и прямой поддержки Министерства земледелия Зигмар Киканс.

Во-первых, планируется ввести электронные накладные, поскольку бумажную документацию легче подделать, изменив страну-производителя, и уклониться от уплаты налогов. Во-вторых, задумано наконец-то ввести порядок на рынках. Новыми правилами предусматривается, что обязанностью управляющего рынком будет создание регистра торговцев и указание места, если выполнен ряд требований. Необходимо будет также представить список продуктов, подлежащих продаже, в Службе госдоходов зарегистрировать хозяйственную деятельность. Ввозимую продукцию можно будет продавать, лишь используя кассовый аппарат или чековые книжки. "К выращенной самими продукции это не относится", – подчеркивает З.Киканс. Соблюдение требований будут контролировать полиция самоуправления и Служба госдоходов. Штрафные санкции будут предусмотрены согласно Латвийскому кодексу об административных правонарушениях.