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На пляже – скелет тюленя  (2)

Ключевые слова тюлени | Юрмалциемс

"На пляже находится обглоданный, отчасти занесенный песком, скелет", – ситуацию охарактеризовал некий житель Юрмалциемса. Он выразил свое возмущение также от имени остального местного населения. В конце февраля, начале марта, на берег был выброшен мертвый тюлень. Об этом неоднократно сообщалось должностным лицам Ницкой краевой думы, но по-прежнему ничего не сделано.

"Я звонил Петерманису, Шакалу, полиции самоуправления. Никто не отказывал, говорили, спасибо, что сообщили, уберем. Но прошло уже два месяца, вскоре начнется туристический сезон, а на пляже все еще неубран скелет, – описал ситуацию житель Юрмалциемса. – Зрелище не из приятных – вороны летают, лисы терзают".

Мужчина озабочен  тем, что вскоре начнут приезжать отдыхающие, в том числе иностранцы, а на пляже они увидят скелет.

Прибыв в указанное место, корреспондент "Курземес вардс" убедилась в том, что скелет находится напротив дорожки, ведущей к морю. Но вид не столь ужасающий, как можно предположить по описанию. Труп животного в стадии разложения частично засыпан песком. Неприятный запах не ощущается. "Когда пройдет дождь, все снова станет видно", – указал местный житель. Он еще раз подчеркнул, что убрать останки тюленя входит в обязанности местной власти.

Прибрежные самоуправления окрестности Лиепаи подтверждают, что мертвые тюлени на берег морем выбрасываются время от времени, особенно часто весной. Причины у этого разные – кто-то запутался в рыболовецких сетях, и рыбаки его выбросили, кто-то попал под гребной винт судна, еще какого-то коснулась болезнь или течение его принесло из соседних стран. Поэтому заключены договоры с зарегистрированным в Салдусском крае ООО "Ренета", которое действует в отрасли сбора мясных отходов. После получения сообщения его работники прибывают весьма оперативно – в течение одного, двух дней.

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 11 апреля. 

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