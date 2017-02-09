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На помощь – тонем!  (1)

Ключевые слова морских сил | спасатели | учебы

Чтобы предоставить знания и умение, которые необходимы во время поисково-спасательных операций на море, и помочь попавшим в беду, в учебном центре Морских сил регулярно организуются курсы по обучению координаторов спасательных работ.

На этой неделе в курсах участвуют представители из флотилии Морских сил, Государственной погранохраны, воздушных сил, Рижского управления Свободного порта и учебного центра Морских сил – в целом 11 курсантов.

"Мы направили приглашение также Лиепайскому порту, и всем малым портам в Латвии – в Скулте, Мерсрагсе и т.д., но на этот раз откликнулись только из Рижского свободного порта. Правда, представители Лиепайского порта участвовали в прошлый раз", – корреспонденту "Курземес вардс" ситуацию охарактеризовал начальник отдела мореходства и тактики учебного центра Морских сил командир-лейтенант Руслан Печулис.

"Главная цель курсов – создать впечатление о процессе поисково-спасательных работ, понятие о сотрудничестве задействованных подразделений. Важно, чтобы люди из разных краев Латвии познакомились и создали взаимные контакты. Лишь хорошо сотрудничая со всеми спасателями, можно добиться хорошего результата", – подчеркнул Р.Печулис. Вчера у курсантов была возможность практически ознакомиться с кораблем Морских сил, его снаряжением, а также полетать на вертолете воздушных сил. В последующие дни намечается разыграть разные сценарии поисково-спасательных работ на навигационном симуляторе.

"Такие курсы очень полезны. Это взаимный обмен опытом. Главное, чтобы люди поняли: мы работаем в единой системе, чтобы понимали происходящее и могли прогнозировать дальнейшие действия", – указал один из преподавателей – старший сержант штаба авиабазы воздушных сил Гайтис Полис. И хотя вчера на улице был сильный мороз, и корабль основательно обледенел, курсанты усердно участвовали в занятиях. "Беда на воде может произойти и зимой, и летом – в самых разных погодных условиях, с этим нужно считаться. Есть люди, у которых много денег и которые могут купить себе, например, яхту или другие плавсредства, есть также любители экстремальных видов спорта. К сожалению, зачастую они переоценивают свои силы, и тогда приходится их спасать и задействовать крупные силы", – своим опытом поделился командир-лейтенант. Он сам принимал участие в двух спасательных операциях.

"Один случай был в Северном море, где мы были вместе с другими кораблями НАТО. Нужно было поспешить на помощь немецкой яхте, на которой были курсанты, и лишь один опытный руководитель. Вышло так, что единственный опытный человек пострадал в несчастном случае на палубе, и не было больше никого, кто сумел бы управлять яхтой. Перепуганные курсанты обратились за помощью, и находящиеся вблизи военные корабли направились к ним. Второй случай был, когда у Мерсрагса на мель наскочило рыболовецкое судно, – вспомнил Р.Печулис. – В любой ситуации, когда под угрозой жизнь человека, нужно помочь!"

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