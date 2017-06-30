На стене появляется яблоневый сад

Ключевые слова айзпуте | яблоневый сад

Эскизы, созданные канадской художницей Сильвией Грейс Борд, в Айзпуте превращаются в настенную живопись. Работа ведется под руководством представителя киноиндустрии Райнера Дерди.

Живопись создается на торцевой стене дома №11 на ул.Атмодас. Он находится рядом с центром резиденций художников межотраслевой художественной группы "Серде". И "Серде" имеет самое прямое отношение к этой работе. "Канадская художница у нас была в предыдущие два года. И работала в резиденции, и участвовала в нашем мероприятии завершения сезона, – рассказывает руководитель проектов "Серде" и руководитель туризма Айзпутского края Сигне Пуцена. – И она не единственная, кто замечает многочисленные яблоневые сады вокруг Айзпуте". Поэтому у художницы и возникла мысль предложить расписать городские дома, как яблоневые сады.

Работа на ул.Атмодас, 11 будет цветной, а у остальных – графические. Если руководству края идея покажется достойной продолжения, настенная роспись может появиться также на зданиях на ул.Калвенес. С.Пуцена отмечает, что необходимо не только согласие думы, но и финансовая поддержка. С предыдущим руководством думы такой уговор уже был, отношение – положительное. Но, так как после выборов в самоуправления должностные лица сменились, переговоры придется вести заново.

Многоквартирное здание на ул.Атмодас расписывается на средства ЕС. Это один из видов деятельности в международном проекте "Frontiers in Retreat". Он длится пять лет. Сверхзадача – в современном искусстве привлекать внимание к вопросам экологии.

Подробнее – в номере газеты "Курземес вардс" за 30 июня.