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На ул.Перконес создадут игровую площадку  (3)

Ключевые слова детская площадка | приморский парк

Фото: Руслан Шульга

Бывшую территорию больницы на ул.Перконес, 32, площадью более чем 3,7 гектара, сдадут в аренду предприятию "No exit" – так вчера решил комитет по развитию города Лиепайской думы.

Это, правда, будет лишь временная аренда, не дольше трех лет или до того момента, пока для этой территории не найдется предприниматель, который осуществит истинную цель использования этого места – курорт. А пока новый арендатор "No exit" (основан в 2016 году, основной капитал 1 евро) планирует на этой обширной территории создать парк отдыха "Перконе", разместив разные игры – дискобол, шашки, петанк, бампер-футбол, крокет, домино, футбол-гольф, фрисби, батуты и тому подобные развлечения, для чего не требуется вложения в инфраструктуру. Так депутатам пояснил представитель предприятия Сандис Силс.

"Это будет временное решение. Никакого строительства там не будет. Предприятие должно будет соблюдать санитарные нормы, разработать лишь маленький проект благоустройства и согласовать его в стройуправе", – газете сказал начальник городского управления недвижимой собственности Марис Эгманис. По его мнению, самоуправление получит достаточно большую арендную плату, которая в год составит 239,18 евро, не считая налога на добавленную стоимость, и в таком же размере рассчитывается налог на недвижимость. Кроме того, предприятие будет содержать эту территорию в порядке и создаст пару рабочих мест.  

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