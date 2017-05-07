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На улице Дзервес – небывалый эксперимент  (2)

Ключевые слова отходы | мусор

Иллюстративное фото
Фото: Фото Эгона Зиверта.

Небывалый социальный эксперимент, четырехмесячный пилот-проект – столь громко на прошлой неделе предприятие "Видес пакалпоюму група" заявило о размещении новых контейнеров сортировки отходов у дома №25 на ул.Дзервес в Эзеркрасте. К сортировке побуждает также другой оператор – "Эко Курземе", но делает это более приглушенно.

Жильцы дома №25 на ул.Дзервес в течение дальнейших четырех месяцев постараются сортировать бытовые отходы правильно, уменьшая объем несортированных отходов, – пояснил пресс-секретарь "Видес пакалпоюму група" Каспар Лицитис. Состоявшееся 27 апреля во второй половине дня мероприятие было посвящено началу социального эксперимента и включало целый ряд выступлений, также сказанное политиками, где подчеркивалось, насколько уникальным и небывалым является такой проект и как хорошо сортировать отходы, и это сопровождалось музыкой, было небольшое угощение, кофе и чай.

"Если жильцы дома достигнут поставленной цели – уменьшить объем несортированных бытовых отходов в месяц на 10 процентов, увеличить объем сортированных отходов и обеспечить чистоту сортируемых отходов, они получат ценные призы, которые улучшат будни жильцов и помогут благоустроить окрестность здания", – поведал К.Лицитис. Жильцам дома будут доступны специальные ящики для использованных батареек и бумажных отходов возле почтовых ящиков. Каждую неделю, при вывозе несортированных и сортированных отходов, будет вестись их учет, оценивая достигнутое, – указал представитель "Видес пакалпоюму група".

У дома №25 на ул.Дзервес контейнеры сортировки отходов находились и до этого эксперимента. Корреспондент "Курземес вардс" выслушала мнения жильцов дома: "Это хорошо, что теперь будет больше возможностей сортировать, контейнеров больше". "Мы сортировали и до этого, но нам как-то не верится, что все это не окажется в общей машине вместе с несортированными отходами, причем – как можно подсчитать, сколько именно наш дом сэкономит на сортировке?" "Счета за мусор в последнее время возросли". "Люди ведь несознательны, когда контейнер бытового мусора заполнен, они бросают пакеты в контейнеры для сортируемого мусора – сама это видела". 

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 5 мая

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