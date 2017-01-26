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Строительное предприятие "СК транспортс" ликвидирует недостроенное многоквартирное здание на ул.Карклу, 12, – сообщил представитель Лиепайской стройуправы Айгар Шталс. До 20 марта эта территория должна быть приведена в порядок, и вместе с тем будет завершен 10-летний период, в течение которого стройуправа пыталась добиться ухоженности этого места.

Заказчиком работ по сносу является государственное акционерное общество "Валстс некустамие ипашуми", автором проекта – ООО "Архитекта Г.Викснас биройс". В работы включена также рекультивация территории площадью в 1,2 гектара.

Стройуправа долгое время пыталась добиться приведения в порядок опасного места, но долгая, нудная, иногда даже злобная переписка с владельцами и управляющими о консервации здания, ограничении территории, сборе отходов, демонтаже опасных конструкций, заделке или ликвидации открытых коммуникационных колодцев или других работах заняла 10 лет, с марта 2007 года, когда Лиепайская стройинспекция выдала заключение о неприемлемом состоянии объекта, – вспоминает А.Шталс. В то время владельцем новостройки было ООО "Гами", которое приобрело ее как собственность ликвидируемого государственного предприятия "Лиепаяс целтниекс". Хозяином объекта в мае 2007 года стало ООО "Ханза консултацию биройс", в отношении которого в декабре 2009 года был начат процесс о неплатежеспособности. В феврале 2013 года Лиепайская стройуправа приняла решение о сносе новостройки на ул.Карклу, 12, развалюхе была присвоена категория А, что означает – очень опасный объект, и администратору неплатежеспособности Сергею Кравчуку было поручено организовать снос опасной новостройки. Он провел пять аукционов на имущество, но не объявился ни один претендент. Он предложил заинтересованным лицам снести строение бесплатно, за полученный в ходе демонтажа металлолом, но тоже безуспешно. Кредиторы решили не вкладывать средства в приведение имущества в порядок. 3 сентября 2013 года фирма была ликвидирована, никому не принадлежащая новостройка была брошена на произвол судьбы. Больше не было ни одного ответственного лица, от которого можно было бы потребовать устранить опасность объекта. Самоуправление начало новый цикл переписки о признании прав собственности на бесхозное имущество. Земля под развалюхой была зарегистрирована на имя агентства приватизации. Бесхозное имущество должно было перенять государство. В 2014 году владение землей было закреплено за государством, в 2015 году суд признал, что бесхозная развалюха также принадлежит государству. И лишь после этого объект смогло перенять ГАО "Валстс некустамие ипашуми", которое, в конце концов, организовало снос.