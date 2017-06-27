На улице Вайнедес прокладывают канализацию

Ключевые слова канализация

ООО "Бувмеханизация" на ул.Вайнедес прокладывает канализационный коллектор, поэтому с 26 июня закрыто движение на двух участках улицы, – информирует специалист по общественным отношениям самоуправления Эвита Энгеле и призывает автоводителей быть внимательными и следовать дорожным указателям.

От собственности на ул.Вайнедес, 22а до ул.Ганибу движение закрыто до 31 июля, а от собственности на ул.Вайнедес, 36 до ул.Рояс – до 31 августа.