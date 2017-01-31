На вокзал – с улицы Цериню

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Чтобы из региональной больницы, Зеленой рощи и Военного городка жители могли попасть на автовокзал рано утром, с 1 февраля в экспериментальном порядке будет продлен один рейс маршрута №23 (больница – автовокзал – Центральный рынок), – поведал директор Лиепайского агентства общественного транспорта Гинт Лусис.

В дальнейшем автобус 23-го маршрута в 5.45 отправится от остановки "Ул.Цериню". Этот маршрут 23А будет продолжением рейса маршрута №23 в 6.00 (от моста О.Калпакса) с заездом на автовокзал. Время отправления от моста О.Калпакса не меняется. Удлиненный маршрут 23А будет действовать в течение трех месяцев, тем временем агентство будет оценивать поток пассажиров, чтобы решить вопрос о целесообразности такого рейса.

С октября прошлого года подобные экспериментальные рейсы проводились по маршруту №24, но был сделан вывод, что жители до автовокзала рано утром могут добраться, если продлить один рейс маршрута №23.

Вместе с тем, с 1 февраля экспериментального рейса по маршруту №24 больше не будет.