Ключевые слова грипп | эпидемия

Центр профилактики и контроля заболеваний объявил о начале в стране эпидемии гриппа.

Как сообщили в центре, на прошлой неделе в четырех городах Латвии число пациентов, обратившихся в амбулаторные учреждения с гриппом, превысило 100 случаев на 100 000 населения, что составляет эпидемический порог.

Больше всего случаев заболевания зарегистрировано в Екабпилсе - 194,7 на 100 000 населения. Также эпидемический порог превышен в Юрмале, Риге и Лиепае.

Грипп на минувшей неделе зарегистрирован также в Даугавпилсе, Елгаве и Вентспилсе.

В больницы на прошлой неделе с гриппом доставлены 102 пациента, в том числе 88 госпитализированы в Риге. С начала сезона гриппа в больницы поступило 252 пациента с этой болезнью.

Национальная служба здравоохранения (НСЗ) напоминает, что во время эпидемии визиты семейных врачей к больным гриппом оплачиваются из средств государственного бюджета. Пациентам за визит нужно заплатить лишь пациентский взнос в размере 2,85 евро.

Если семейный врач, придя к пациенту, констатирует, что у него не грипп, а инфекция верхних дыхательных путей, симптомы которой схожи с гриппом, в этом случае за визит также нужно будет заплатить только пациентский взнос.

НСЗ напоминает, что вне времени работы семейного врача медицинскую консультацию можно получить, позвонив на консультативный телефон 66016001. По будням специалисты консультируют по этому телефону с 17.00 до 8.00, а в выходные и праздничные дни - круглосуточно.