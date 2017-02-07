Начинается выдвижение кандидатов на пост городского головы

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В Лиепайском отделении Национального объединения сейчас номинированы два потенциальных кандидата на должность председателя Лиепайской думы – юрист, старший инспектор Курземской региональной Государственной инспекции по труду Диана Шванберга и предприниматель, инструктор Национальных вооруженных сил Мартиньш Цериньш, – рассказал руководитель отделения Артур Бутанс.

Члены отделения в ближайшее время оценят взгляд обоих претендентов на наиболее существенные проблемы в Лиепае и их решение, чтобы определить, кого из кандидатов продвигать на должность городского головы.

"В нашем отделении имеется и три сильных новичка, которые будут баллотироваться на выборах – представитель комиссии по социальным делам Лиепайской думы Айвар Бралис, инспектор Госинспекции по труду Юрис Леймантс и автор прогноза погоды Латвийского радио Даумант Видиньш", – указал А.Бутанс, подтвердив, что он сам тоже будет в числе кандидатов в депутаты Лиепайской думы.