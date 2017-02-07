Начинается выдвижение кандидатов на пост городского головы

В Лиепайском отделении Национального объединения сейчас номинированы два потенциальных кандидата на должность председателя Лиепайской думы – юрист, старший инспектор Курземской региональной Государственной инспекции по труду Диана Шванберга и предприниматель, инструктор Национальных вооруженных сил Мартиньш Цериньш, – рассказал руководитель отделения Артур Бутанс.
Члены отделения в ближайшее время оценят взгляд обоих претендентов на наиболее существенные проблемы в Лиепае и их решение, чтобы определить, кого из кандидатов продвигать на должность городского головы.
"В нашем отделении имеется и три сильных новичка, которые будут баллотироваться на выборах – представитель комиссии по социальным делам Лиепайской думы Айвар Бралис, инспектор Госинспекции по труду Юрис Леймантс и автор прогноза погоды Латвийского радио Даумант Видиньш", – указал А.Бутанс, подтвердив, что он сам тоже будет в числе кандидатов в депутаты Лиепайской думы.
Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям
комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.
На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.
В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять
комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.
Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.
Добавить комментарий