Пока от Гробини до Лиепаи будет проведена дорожка для велосипедистов и пешеходов, автоводителям придется считаться с ограничением скорости – 70 км/ч.

Ключевые слова велодорожка | строительство

В конце прошлой недели на обочине шоссе Рига – Лиепая в Гробинском крае началось долгожданное строительство велодорожки. Это подтвердил руководитель отдела развития и предпринимательской деятельности думы Улдис Кепалс.

В середине недели были проведены измерительные работы и вырублены кусты, – заметила корреспондент "Курземес вардс". В четверг было получено разрешение на земляные работы, – информировал У.Кепалс. В пятницу на объекте уже работала тяжелая техника, раскапывая первые метры намеченного участка.

Работы осуществляет ООО "Целю, тилту бувниекс", которое победило в конкуренции трех претендентов. На домашней странице самоуправления можно прочесть, что предприятие предложило самую низкую цену, обязуясь выполнить работы примерно за 426 000 евро. ООО "А-ланд" предлагало это сделать за 567 000 евро, а "Айзпутес целиниекс" за 720,7 тысячи евро.

Строительство велодорожки следует завершить в течение четырех месяцев с момента заключения договора. Это было сделано в конце марта, – сказал У.Кепалс.

Самоуправление недавно утвердило также результаты общественного обсуждения о вырубке 47 деревьев. Уже говорилось, что это единственное решение, чтобы велодорожка появилась как можно быстрее. "Были лишь положительные заявления, ни одного отрицательного", – подтвердил рукводитель отдела развития и предпринимательской деятельности. Он добавил, что жители на этот раз были более активны, чем раньше, когда проходило общественное обсуждение по поводу вырубки деревьев. В протоколе заседания думы в феврале говорится, что руководитель самоуправления Айвар Приедолс обещал вместо вырубленных деревьев посадить сто новых.