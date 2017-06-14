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Начнутся строительные работы на Старой набережной

Ключевые слова променад | строительство

В этом месяце завершилась проводимая управлением Лиепайской СЭЗ закупка на совершенствование необходимой для рыбаков инфраструктуры в порту. Договор о закупке строительных работ решено заключить с ООО "А-Ланд", представившим предложение с самой низкой ценой, – рассказал управляющий ЛСЭЗ Янис Лапиньш.

Общая сумма договора без НДС – 746 400 евро. В закупке подали заявки три претендента. Строительные работы будут выполнены на участке Старой набережной от конца ул.К.Улиха до ул.Целтниеку – вдоль лоцманской башни.

Для осуществления проекта финансирование в размере 465 000 евро будет привлечено от Службы поддержки села (СПС). Остальная сумма – софинансирование управления СЭЗ.

Я.Лапиньш пояснил, что строительные работы, вероятнее всего, начнутся в начале июля. Они должны быть завершены до 15 ноября. "Конечно, погодные условия могут повлиять на процесс строительства, и, возможно, какие-то работы по благоустройству могут остаться на весну. Но сейчас у нас такого плана нет – надеемся полностью завершить проект к середине ноября", – сказал управляющий СЭЗ.

Проект предусматривает приведение в порядок инженерных коммуникаций, создание новых мест подключения электроэнергии, реконструкцию дорожного покрытия. В конце ул.К.Улиха для расширения и ремонта проезжей части будут демонтированы старые бетонные ворота и снесено бывшее складское здание. На участке Старой набережной от ул.К.Улиха до ул.Целтниеку после реконструкции будет круговое движение.

Недавно получено подтверждение, что СПС поддержала также осуществление второй очереди проекта, общие затраты которой достигнут 2,07 миллиона евро (софинансирование СЭЗ – 261 000 евро). В ее рамках на Старой набережной планируется привести в порядок причалы рыбацких судов, или места разгрузки рыбы. В свою очередь, на противоположном берегу канала, который тоже используют рыбаки, предусмотрено построить подъездную дорогу, а также провести освещение.

Этот проект планируется реализовать до конца 2019 года.

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