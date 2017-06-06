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Отреагировав на успешные первые переговоры о сотрудничестве между потенциальными партнерами по новой коалиции в Лиепайской думе - Латвийским объединением регионов (ЛОР) и "Согласием" - лиепайские национально-патриотические организации в открытом письме призывают сформировать в городе латышскую коалицию.

Письмо подписали председатель Лиепайского клуба бывших политрепрессированных Андрис Зидерс, председатель Лиепайского отделения Объединения латышских стрелков Юрис Скроделис, председатель Лиепайского отделения Латвийского объединения партизан Бирута Радовича и председатель Лиепайскогополка оптимистов Скайдрите Соловьева.

"Нельзя допустить ситуацию, когда "Согласие", имея на руках "золотую карту", медленно и неотвратимо перенимает власть в Лиепае", - считают авторы письма.