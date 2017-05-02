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Надо ли честному покупателю бояться охранников?  (1)

Ключевые слова охранники | рими

Оказывается, надо. В этом убедилась некая лиепайчанка, которую в супермаркете "Рими" в торговом центре "Остмала", на площади К.Залес, необоснованно задержали и проверили охранники магазина. Обыскали сумку, пакет с покупками, даже одежду и потом, ничего не найдя, лишь сухо извинились за недоразумение. А кто компенсирует клиентке волнение и стыд из-за задержания и обыска?

"Никогда больше ноги моей в этом магазине не будет, и попрошу сделать то же самое своих родственников и друзей, если не хотят быть публично опозоренными!" – выражает возмущение оскорбленная женщина, имя которой газете известно, но она не пожелала предавать его огласке.

События развивались так. Около 12 часов дня женщина вошла в магазин, обошла прилавки, осмотрела товары, сравнила цены, потом, в конце концов, сложила в корзинку покупки и направилась к кассе. Как только расплатилась, к ней подошел работник охраны и пригласил пройти вместе с ним. Женщина без возражений проследовала, так как знала, что ничего плохого не сделала.

Пообщавшись с представителями "Рими", можно сделать вывод, что такие ситуации возникают довольно часто и для супермаркета не кажутся чем-то особенным. "Основная задача охраны в магазине – обеспечивать безопасность покупателей и работников. Конечно же, также следить, чтобы нее происходило краж. Охранник может задержать человека, если возникают какие-то подозрения. В таком случае он может попросить покупателя в отдельном помещении показать личные вещи. Если это окажется недоразумением, охранник извинится и покупатель сможет уйти. Если окажется, что произошла кража, будет вызвана полиция. Следует добавить, что покупатель вправе отказаться показать личные вещи и попросить вызвать полицию", – пояснила газете специалист по общественным отношениям "Рими Латвиа" Инга Бите.

"Отношения между покупателями и охранниками магазинов не регулируются особым законом. Если у покупателя возникли неприятности с работником охраны и конфликт не удается решить на месте, это следует делать при помощи полиции или суда", – в свою очередь, сказала заведующая отделом информирования потребителей Центра защиты прав потребителей Санита Гертмане. Она призывает покупателей не чувствовать себя оскорбленными, если работники охраны хотят что-то проверить.

Представительница ЦЗПП призывает и охранников магазинов, и покупателей к взаимопониманию и взаимоуважению: "Главное для работников охраны – соблюдать нормы вежливости. Быть любезными и ни в коем случае преждевременно не заставлять человека чувствовать себя виноватым, ведь зачастую это оказывается неправдой. А покупателей призываю не чувствовать себя оскорбленными, если их приглашают на проверку!" 

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 2 мая

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