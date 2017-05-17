Награждены работницы суда

Ключевые слова суд | награды

Судебная администрация в этом месяце на торжественном мероприятии выразила благодарность судьям и работникам судов и отделений Земельной книги за вложенный труд в систему юстиции. За существенный вклад, добросовестный и творческий труд, примерное выполнение должностных обязанностей и другие существенные достижения в развитии судов награждены и две работницы Курземского окружного суда – помощник судьи Гуна Тройка и архивариус Хилда Кисница.

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