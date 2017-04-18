Найди подарок в 15 день рождения liepajniekiem.lv

Ключевые слова liepajniekiem.lv

В неделю, когда поортал luepajniekiem.lv отмечает день рождения, мы проводим игру, в которой можете получить подарки. До 21 апреля каждый день мы будем по всему городу прятать 15 подарков, которые получат те, кто первыми их найдет.

Карту мы будем публиковать в 12 часов. Как только вы найдете подарок, не забудьте с ним сфоторгафироваться и фото опублтковать в соцсетях на своем аккаунте с хэштэгом #liepajniekiem15 или шли их на почту info@liepajniekiem.lv.

В независимости от того, найдешь ли ты наш подарок, все, кто пришлет свои фото, примет участие в лотерее, и может выиграть подарочную карту на 20 € в картинг-холле "Blue Shock Race".

Ищи карту здесь в 12.00.