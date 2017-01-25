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В субботу крупнейшие в Лиепае потребители газа получили предупреждение от "Латвияс газе" о том, что городу будет прервана подача природного газа. Через три, четыре часа тревога была отменена, – рассказала представитель предприятия "Лиепаяс энергия" Агия Терауда. Жители у себя дома по-прежнему находились в тепле и даже не ощутили то, что на пару часов поток топлива в газопроводе был прекращен. Что произошло и какие последствия могло иметь такое прекращение подачи газа, пыталась выяснить "Курземес вардс".

Проблемы с подачей газа возникли из-за того, что проводились повседневные работы по проверке газопровода, – рассказал представитель "Латвияс газе" Каспар Упациерс, который с вопросами о перебоях в газоснабжении просит обращаться в акционерное общество "CONEXUS BALTIC GRID". Это предприятие создано совсем недавно, в декабре 2016 года, и с начала этого года является единым оператором передачи и хранения природного газа в Латвии.

К.Упациерс: "Когда мы узнали об этой технической проблеме, связались с крупнейшими клиентами и смогли с ними нормально договориться, к тому же технически сделали так, чтобы домашние хозяйства по-прежнему имели газ. Все службы связались между собой и разработали схемы для решения вопросов безопасности, как действовать в подобных случаях. Об этом уже говорили и с городской думой. Но нельзя поднимать тревогу, пока не выяснена серьезность проблемы. Все же мы собирались проинформировать общество. Если бы потребовалось больше времени на устранение проблемы, мы сообщили бы об этом. Слава Богу, эта проблема была решена быстро и просто".

Произошедшее на газопроводе разъясняет представитель "CONEXUS BALTIC GRID" Даце Балтабола: "АО "CONEXUS BALTIC GRID", как оператору системы передачи природного газа, в нормативных актах вменено в обязанности не реже одного раза в пять лет проводить диагностику системы газопровода по передаче природного газа. В декабре и январе проводилась плановая диагностика газопровода Иецава – Лиепая. Это сложный и современный технологический процесс, в котором с небольшой вероятностью возможны технологические нарушения процесса подачи природного газа. В ходе работ в связи с расстоянием были возможны отклонения от запланированного, и именно это кратковременно произошло. Весь процесс находился под контролем и успешным руководством. Произошли кратковременные изменения в режиме подачи природного газа, но они оперативно были устранены и подача природного газа равномерно возобновлена во всем газопроводе. Хочу уточнить, что для Лиепаи не была прервана подача природного газа. Она кратковременно была ограничена только для промышленных клиентов, которые об этом были проинформированы".

Слава Богу, осложнения возникли совсем ненадолго, – сказал председатель правления предприятия "Лиепаяс энергия" Анатолий Сушков. Если бы проблемы с подачей газа были длительными, и такие опасения поначалу имелись, то могла сложиться вполне серьезная ситуация. Но, к счастью, была плюсовая температура воздуха, это тоже уменьшило тревогу предприятия "Лиепаяс энергия", а жители, вероятнее всего, никаких особых неудобств даже не успели ощутить.

Территорию города от канала Военного городка до Перконского канала, то есть большую часть города, "Лиепаяс энергия" могло бы обеспечить теплом, используя щепу, и делать это можно бесконечно долго. Щепы для этого вполне достаточно. Хотя котельная на ул.Тукума работает только на природном газе, ее деятельность возможно переключить на общую сеть, и тогда теплоэнергия с ул.Кайю поступала бы и в Юго-Западный район. Район Эзеркраста теплом уже сейчас снабжает термоэлектроцентраль на ул.Кайю.

А в других местах, в Зеленой роще, Военном городке, пришлось прервать работу котельных, так как там единственным топливом является газ.

Как только была получена информация из диспетчерской службы "Латвияс газе", работники предприятия "Лиепаяс энергия" сразу же предупредили своих крупнейших клиентов – эксплуатационников домов, больницу "Пиеюрас слимница", полицию – государственную и самоуправления, школы, детские сады.

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 25 января.