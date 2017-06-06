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Лидеры неизбранных в думу партий, так же как и большинство опрошенных на портале жителей Лиепаи, считают, что коалицию в лиепайской думе должны создать ЛП и ЛОР.

Портал уже ранее информировал, что еще до выборов Национальное объединение просило Лиепайскую партию и ЛОР не создавать коалицию с партиями «Согласие» и «Лиепая в квадрате».

“Конечно, коалицию должны создавать ЛП и ЛОР”, - убежден лидер "Nacionālā savienība Taisnīgums" Кристер Крафтс: “Ибо спонсируемым Россией партиям не место в Лиепайской думе!”

Лидер "Единства" Карлис Страутиньш также убежден, что коалицию должны создавать Лиепайская партия и ЛОР.

Лидер партии «Лиепая в квадрате» Юрий Хадарович считает, что коалицию также должны создавать ЛП и ЛРА: “Определенно, тут даже нечего думать! Во-первых, тогда будут работать опытные люди, те, кто понимают, что такое структура городского самоуправления, как она работает. Во-вторых, программа Согласия нереальная и невыполнимая. Она популистская. В-третьих, вся Лиепая видела, какая очерняющая кампания перед выборами была организована этой политической силой. Хотим ли мы, чтобы такой стиль был в следующие четыре года в думе?»

Подобного мнения придерживаются и лидеры других не преодолевших порог в 5 процентов на выборах партий.