Неожиданное, но заслуженное награждение

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В Даугавпилсе состоялась организованная профсоюзом работников государственных учреждений, самоуправлений, предприятий и финансов Латвии большая встреча. На мероприятии была выражена благодарность активистам профсоюза за сделанное в этом году, состоялось вручение призов социальным партнерам и заключение новых договоров о сотрудничестве.

В мероприятии приняли участие вновь избранный председатель Латвийского союза свободных профсоюзов Эгил Балдзенс, а также представители из Литвы, Белоруссии и Украины. На торжественной встрече были подписаны договоры содружества с профсоюзами Белоруссии и Украины. Приз "Социальный партнер – 2016" получили шесть лауреатов, в том числе председатель комиссии по социальным делам и труду Сейма Айя Барча и директор Государственного центра социальной опеки "Курземе" Висвалдис Гутманис. В.Гутманис о награде сказал: "Для меня это было неожиданностью и является большой честью. Ведь обычно работодатели с профсоюзами не так уж ладят. У меня тоже случались разногласия и обмен мнениями. Поэтому тем более важна высокая оценка такого партнерства".