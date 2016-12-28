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Неожиданное, но заслуженное награждение

Ключевые слова награды | профсоюзы

В Даугавпилсе состоялась организованная профсоюзом работников государственных учреждений, самоуправлений, предприятий и финансов Латвии большая встреча. На мероприятии была выражена благодарность активистам профсоюза за сделанное в этом году, состоялось вручение призов социальным партнерам и заключение новых договоров о сотрудничестве.

В мероприятии приняли участие вновь избранный председатель Латвийского союза свободных профсоюзов Эгил Балдзенс, а также представители из Литвы, Белоруссии и Украины. На торжественной встрече были подписаны договоры содружества с профсоюзами Белоруссии и Украины. Приз "Социальный партнер – 2016" получили шесть лауреатов, в том числе председатель комиссии по социальным делам и труду Сейма Айя Барча и директор Государственного центра социальной опеки "Курземе" Висвалдис Гутманис. В.Гутманис о награде сказал: "Для меня это было неожиданностью и является большой честью. Ведь обычно работодатели с профсоюзами не так уж ладят. У меня тоже случались разногласия и обмен мнениями. Поэтому тем более важна высокая оценка такого партнерства". 

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