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Неудобства еще придется потерпеть

Ключевые слова ремонт | ул.Райня | движение

Работы по ремонту покрытия и замене рельсов переезда на ул.Райня ведутся полным ходом, и газета "Курземес вардс" убедилась – ремонтные работы сказываются на потоке транспортного движения.

С небольшими пробками лиепайчанам придется мириться до конца рабочей недели. "В данный момент все работы ведутся в запланированном объеме и соответственно срокам, поэтому нет никакого основания считать, что что-то может затянуться", – рассказала специалист по общественным отношениям Лиепайской специальной экономической зоны Лига Ратниеце-Кадеге. Ремонт покрытия и замена рельсов планировалось завершить еще прошлой ночью, но в запасе еще есть две ночи.

Железнодорожный переезд закрыт для движения в период с 23.40 до 5.40, и в это время ведутся ремонтные работы. Работы по созданию находящейся рядом остановки выполняются также в дневное время, но так, чтобы не мешать потоку транспорта. Чтобы еще больше снизить транспортную загруженность, переезд не закрывается из-за железнодорожных перевозок, а железнодорожный поток направлен через Северный парк.

Несмотря на все меры, предпринимаемые для снижения интенсивности движения и предотвращения пробок, они все-таки возникают. Член правления ООО "Курземес такси" Эдгар Гринбергс рассказал, что с 8 до 9 часов утра приходится рассчитывать на 40 минут, если человек хочет проехать переезд. "Со стороны центра движется быстрее, а со стороны Военного городка в понедельник утром очередь автомашин начиналась уже у Северного кладбища. И ул.Флотес вся была забита вплоть до ул.Круму", – комментирует ситуацию Э.Гринбергс. Около 10 часов интенсивность движения уже снизилась, и председателям "Курземес вардс" удалось проехать переезд со стороны ул.О.Калпака всего за 10 минут.

Чтобы уменьшить заторы, Л.Ратниеце-Кадеге еще раз призывает жителей, если есть такая возможность, все-таки прислушаться к рекомендации во время ремонтных работ объезжать это место по ул.Цукура.

Несмотря на пробки, руководитель фирмы такси Э.Гринбергс оценивает ремонтные работы положительно. Он также призывает лиепайчан вспомнить, как приходилось разными кругами объезжать ул.Бривибас, когда она ремонтировалась, однако результат этих неудобств – хорошая дорога.

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