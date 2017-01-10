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Незащищенные трубы замерзают  (1)

Ключевые слова трубы | жилищное хозяйство

Фото: Фото Эгона Зиверта.

В конце прошлой недели авариийная служба предприятия "Лиепаяс наму апсаймниекотайс" получила восемь вызовов по поводу замерзших водопроводных труб в районе приозерья и старой застройки в Новой Лиепае, – поведала представительница предприятия  Иева Пука.

В старых деревянных домах проложены трубопроводы возле порогов зданий или в других местах, где трубы не защищены от мороза. В двух домах трубопровод замерз потому, что они были заселены лишь частично. Пустующие квартиры не отапливаются. В старых зданиях водопроводные трубы без теплоизоляции, мороз свободно проникает сквозь щели старых окон и стен и трубы замерзают. И Пука предположила, что это только начало проблемы, поскольку чаще всего водопроводные трубы замерзают именно тогда, когда начинается оттепель, и стужа отступает.

ЛНА жителям предлагает: чтобы избежать замерзания водопровода при резком понижении температуры воздуха как можно быстрее нужно повысить циркуляцию воды, поэтому нужно открыть кран, чтобы вода вытекала, хотя бы небольшой струйкой. Важно также держать закрытыми окна и двери лестничных клеток и подвалов. Отапливать квартиры.

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