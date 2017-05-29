Ключевые слова латышский язык | школьники

Несколько школ в городе реализуют программу образования нацменьшинств, по которой уроки проводятся билингвально, но часто дети так и не выучивают язык. Возникает вопрос, является ли это виной системы образования, или родители заставляют детей думать, что государственный язык знать не обязательно.

Речь зазубривают

Представитель управления образования Алда Кестере hассказала, что управление образования время от времени получает сведения о подобных ситуациях, когда дети не знают латышского языка, и конкретные ситуации рассматриваются.

В последние три года в вопросы рассматриваемые управлением образования входит при обучение латышскому языку в школах нацменьшинств. Управление образования отправляется в школы, наблюдает за уроками и анализирует их. Проходят беседы и с учителями, во время которых оценивается и их знание госязыка. А. Кестере рассказала, что бывают ситуации, когда учитель текст для уроков заучивает, а когда беседа переводится на что-то другое, учитель больше не способен общаться, часто не понимая вопросы.

Знания – проблема

Методик образования Инта Будрике считает, что коммуникация на латышском языке должна стать нуждой. “Пока общество не будет с общими требованиями к употреблению латышского языка и мы сами не будем ценить наш язык, ничто не изменится. Люди русской национальности не чувствуют необходимости говорить по-латышски, поскольку чаще всего говорящим на русском отвечают по-русски. Уезжая в другие страны, мы же говорим там на их языке – а нам не приходит на ум говорить по-латышски”.

Руководитель отделения Детско-юношеского центра “Laumiņa” Индра Бунка рабочие дни проводит с детьми из разных школ и признает, что знание некоторых детей латышского языка является проблемой, поскольку в каждом кружке есть по меньшей мере три ребенка, не понимающих латышский язык.

После окончания школы – в Россию

Но директор 12-ой средней школы Валерий Епископосов полагает, что по сравнению с предыдущими годами, уровень знания латышского языка с каждым годом улучшается.

“Я считаю, что через 10 лет, возможно, подобной проблемы вообще не будет. Уже сейчас молодежи нашей школы проблемы доставляют лишь некоторые термины и трудный материал, который поясняется и на русском языке, но остальное обучение ведется на латышском”.

Иногда дети основной школы полагают, что язык нет необходимости изучать, поскольку после окончания школы они планируют отправиться жить в Россию, но среди старшеклассников такие ситуации являются редкостью.