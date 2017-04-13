Слева направо: Гайдис Берзиньш, Райвис Дзинтарс, Диана Шванберга и Артур Бутанс, который утверждает, что Лиепайское отделение НО создало свой сильнейший до сих пор список.

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Вчера в Доме латышского общества Лиепайское отделение Национального объединения "Все для Латвии!" – "Тевземей ун бривибай"/ДННЛ при участии сопредседателей объединения, депутатов Сейма Райвиса Дзинтарса и Гайдиса Берзиньша, представило свою программу и список кандидатов на выборы в нашу городскую думу.

"Считаю очень большой несправедливостью, что в настоящее время наше объединение не представлено в Лиепае, но мы полны решимости с лихвой исправить эту несправедливость на предстоящих выборах в самоуправления", – сказал Р.Дзинтарс.

В свою очередь, Г.Берзиньш поведал, что цель Лиепайского отделения НО очень амбициозна: "А именно, Национальное объединение в Лиепайской городской думе должно работать вместо "Согласия". Это связано с борьбой за уменьшение влияния рупора российской власти в Лиепае".

Кандидат от НО на должность мэра Лиепаи Диана Шванберга ознакомила журналистов с программой нацобъединения в нашем городе. Главным приоритетом НО является поддержка семей с детьми: бесплатный общественный транспорт для учеников 1 – 4-х классов в течение учебного года, а также для воспитанников спортивных школ и кружков во время летних каникул, бесплатные обеды для учащихся до 9-го класса, экономичные съемные квартиры для поддержки молодых семей и т.д. В сфере народного хозяйства и городской среды объединение обещает поддерживать местных производителей и поставщиков услуг, привлекать инвесторов для создания новых рабочих мест, искать решения для строительства пешеходных дорожек в районах частных домов, улучшить инфраструктуру автостоянок возле школ и детсадов.

НО также обязуется решить вопрос об обеспечении бесплатного общественного транспорта пенсионерам с 75-летнего возраста, создать кризисный центр для пострадавших от насилия лиц, обеспечить всем декларированным в Лиепае детям места в детских садах, продолжить строительство велодорожек, актуализировать приведение в порядок среды Лиепайского озера и целесообразное использование его ресурсов, а также осуществить другие цели.

От НО на мандат депутата претендуют: старший инспектор Курземской региональной Государственной трудовой инспекции Диана Шванберга, руководитель Лиепайского отделения НО предприниматель Артур Бутанс, руководитель отдела маркетинга и коммуникации Лиепайского симфонического оркестра Дайна Ванага, социальный работник социальной службы Лиепайской думы Лига Звайгзне, заместитель председателя Лиепайского общества пенсионеров Айвар Бралис, инспектор Курземской региональной Государственной трудовой инспекции Юрис Леймантс, учитель латышского языка и литературы Лиепайской государственной 1-й гимназии Нормунд Дзинтарс, ведущий прогноз погоды Латвийского радио Даумант Видиньш, учитель английского языка Лиепайской начальной школы Эзеркраста Эдмон Грудулс, предприниматель Улдис Ролавс, главный музейный педагог Лиепайского музея Марута Эйстере, основатель и руководитель Лиепайской поп/рок-школы Гинт Пургайлис, председатель правления ООО "Аугментум" Сигне Каяка, преподаватель английского языка Лиепайской языковой школы НВС Ранда Мисане, основатель общества "Лиепайская школа сердца" Инесе Озолиня, студент Хенрий Зандс, акушерка Лиепайской региональной больницы Сигита Лейманте и организатор мероприятия "Акты в ночи" Айвис Нейманис.

Заместитель руководителя Лиепайского отделения НО Мартиньш Цериньш из-за занятости в бизнесе свою кандидатуру отозвал, – пояснила Д.Шванберга.

А.Бутанс также рассказал, что Лиепайская партия отклонила призыв НО подписать меморандум обязательства – не создавать в новоизбранной Лиепайской думе коалицию с партиями "Согласие" и "Лиепая в квадрате", а также укреплять безопасность национальных интересов и государства.

Такой меморандум НО предложило подписать также обществу "Лиепайчане", которое на выборах в Лиепае будет стартовать под крылом Латвийского объединения регионов. "В конце этой недели ждем ответа от команды Яниса Вилнитиса", – сказал А.Бутанс, пояснив, что меморандум необходим, чтобы не повторился сценарий прошлых выборов, когда правящая партия создала коалицию с "Согласием", из-за чего многие избиратели "чувствовали себя немного преданными и немного разочарованными".