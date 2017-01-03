Норки нападают на кур

Ключевые слова Плоце | норки

Бронислава Винтере в Плоце живет почти 50 лет и никогда раньше не хотела покидать это место. Но, с тех пор как неподалеку был построен комплекс по выращиванию пушных зверей акционерного общества "Гробиня", она чувствует себя совсем иначе. То напасть с мухами, то сбежавшие с фермы норки губят домашнюю птицу.

Во вторник утром около 11 часов муж Брониславы – Гунар топил котел центрального отопления, когда услышал шум в курятнике. "Я подумал, что петух гоняет куриц, но потом решил посмотреть", – говорит он. Когда Гунар увидел, что куры через дверь выскакивают наружу как очумелые, понял, – что-то не так. Пошел посмотреть. Вместе с ним побежала собачка Рексис. "Я увидел, что там орудует норка", – говорит Гунар. Они оба с женой удивлены, что это произошло средь бела дня. Он захлопнул двери, собачка осталась внутри и расправилась с норкой. "Она была очень счастливой!" – о своей собачке говорит Бронислава.

Бронислава работает в местном магазине, в том же здании вместе с Гунаром и живет. Когда она местным работникам фермы показала добычу Рексиса, они смогли назвать и породу, и возраст. Это двухлетняя самка норки. Хозяйство Винтерсов норки навещали и раньше. Однажды пропали цыплята. "Однажды, смотрю – куры залетели на яблоню. Выбежала утка с норкой на спине", – с возмущением говорит Бронислава. И тогда животное убили.

Местные, которые работают на ферме, говорили, что теперь такой период, когда норок ловят и убивают, чтобы получить мех. Когда животных вынимают из клеток, они кусают работников. Некоторые кусают так сильно, что работник от боли упускает норку. И тогда у нее есть возможность вырваться на свободу.

"Дела у нас плохи", – признает Гунар. Когда у одного соседа норка загрызла всех кроликов и кур, акционерное общество "Гробиня" выплатило компенсацию в размере 150 евро. Другие сбежавших норок пытаются поймать и выращивать сами, но неудачно. Они обладают неиссякаемой жаждой к свободе. "Прогрызают деревянные клетки и снова убегают", – говорит Гунар. Проезжая по дороге к находящемуся примерно в 2 километрах источнику, на дороге можно увидеть трупы задавленных животных.

Когда в Вергале проходило информативное собрание о строительстве фермы, вопрос о сбежавших норках был один из тех, о чем больше всего тревожились местные жители. Им обещали, что этого не будет, поскольку ферма будет ограждена высоким бетонным забором. Причем каждое сбежавшее животное наносит предприятию убытки в размере нескольких десятков евро от неполученной шубки.

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 3 января.