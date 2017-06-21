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Новые друзья и новые навыки

Ключевые слова лагерь | школьники

Последнее занятие в дневном лагере школьников "Экспедиция" проходило в зале 10-й средней школы им.Я.Чаксте. Ведь запланированной экспедиции, то есть, походу помешал дождь утром. Поэтому учительницы Гуна Скабарниеце и Яна Павила предложили детям другие занятия.

"В нашей школе дневной лагерь проводился после довольно длительного перерыва. Я написала заявку проекта и получила финансовую поддержку думы, – рассказала директор 10-й средней школы им.Я.Чаксте Инта Фрейберга. – Лейтмотив лагеря – "Экспедиция", так как он включает в себя много добрых дел, начиная с неожиданных открытий и заканчивая новыми друзьями".

На каждый день были запланированы разные мероприятия. Дети вместе с учительницами посетили музей, играли командой в боулинг, ходили в кино, играли в разные игры, занимались творческой деятельностью. Руководитель лагеря Гуна Скабарниеце рассказала, что в общей сложности в лагере было 28 детей, к тому же не только воспитанники этой школы но и мальчики и девочки из других школ города, а один участник приехал даже из Елгавы. Уже в первый день дети изготавливали браслеты дружбы, чтобы носить их каждый день как подтверждение принадлежности к этому лагерю.

"Сначала все мы были немного чужими друг для друга, но потом быстро подружились", – впечатлениями поделились участники лагеря Марта, Ребека и Алекс. Для Ребеки здесь все знакомо, так как она учится в 10-й средней школе, а для Алекса и Марты здесь было много нового. Дети рассказали, что больше всего им нравились творческие занятия, особенно изготовление гипсовых масок. Алексу запомнилось посещение кино и боулинга. В свою очередь, Марта рада тому, что их в музее ознакомили с основами археологии и позволили самим ощутить атмосферу раскопок. Ребека признала: "Хорошо, что были дети из других школ", поэтому теперь у нее много новых знакомых. Девочкам понравилось, что их распределили по командам и они сами готовили еду. В последний день лагеря каждый его участник в подарок получил разрисованную кружку.

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