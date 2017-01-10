Ключевые слова пособия

С 5 января вступили в силу обязательные правила Лиепайской думы, которые предусматривают введение двух новых видов социального пособия и увеличение уровня доходов для получения пособия для приобретения продовольствия.

Поправки к правилам "О пособии для приобретения продовольствия" предусматривают, что этот вид пособия теперь может получить лицо с доходами до 90 евро. До сих пор его могла получать семья или лицо в кризисной ситуации, если доходы на каждого члена семьи в предыдущем месяце не превышали 60 евро. Размер пособия – 45 евро, и оно предоставляется в виде карты для приобретения продовольственных товаров в магазинах сети "top!"

На заседании Лиепайской думы утверждены новые обязательные правила "О пособии для опекунов совершеннолетних лиц, находящихся под опекой" и "О пособии для оформления удостоверяющего личность документа". Новый вид материальной поддержки самоуправления – пособие для опекунов совершеннолетних лиц, находящихся под опекой – введено, чтобы мотивировать людей принимать на себя обязанности опекуна и поддерживать тех, кого Лиепайский сиротский суд назначил опекуном совершеннолетнего лица. Размер пособия составляет 40 евро в месяц, но, если находящееся под опекой лицо живет в институции или длительно (более 3 месяцев) находится в лечебном учреждении, то 20 евро в месяц.

Чтобы устранить ситуацию, когда нуждающееся лицо из-за недостатки средств не может оформить удостоверяющий личность документ, введен новый вид поддержки для жителей с низкими доходами – пособие для оформления удостоверяющего личность документа. Чтобы затребовать и получить названные пособия. Жителям следует обращаться в Лиепайскую социальную службу на ул.Э.Вейденбаума, 3.