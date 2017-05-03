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Новый президент – Хелга Гансоне  (1)

Ключевые слова школьники

"Я действительно этого хотела, – после избрания новым президентом Лиепайской ученической думы с улыбкой призналась ученица 11-а класса Лиепайской 5-й средней школы им.Дружеского призыва Хелга Гансоне. – У меня уже есть идеи, я уже вжилась в новый образ. Мне это кажется прекрасной возможностью приобрести опыт и способствовать своему росту".

Нового президента Лиепайской ученической думы избрали в ежегодный проводимый ученической думой день ученических самоуправлений города Лиепаи "Пусть лампочка горит". На должность было три претендента – также ученица Лиепайской государственной 1-й гимназии Катрине Горева и воспитанник Лиепайского морского колледжа Эран Савелис. Основная борьба происходила между обеими девушками, Хелге удалось победить с перевесом всего в несколько голосов.

Х.Гансоне вступит в должность со следующего учебного года. Она во время своего президентства хотела бы разрушить существующие между школами барьеры. "Хочу создать это ощущение, что можем друг с другом сотрудничать, быть друзьями, а не соперниками", – сказала она.

Было избрано также "Самоуправление года – 2017", и первое место среди восьми претендентов завоевала Лиепайская государственная 1-я гимназия.

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