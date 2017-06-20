Обозначена трасса улицы Круму, другим улицам нужно подождать

На участке улицы Круму, между улицами Зиемелю и Пулвера, пока еще нет никаких признаков, что здесь вскоре начнутся строительные работы. Возле дороги вываленная куча отходов свидетельствует, что этот участок улицы, во всяком случае до сих пор, был весьма окраинным.

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Хотя завершились закупки строительных работ по реконструкции трех улиц или их участков при поддержке структурных фондов Евросоюза, в ближайшее время строительные работы смогут начаться только на участке улицы Круму, между улицами Зиемелю и Пулвера.

Сейчас на новом строительном объекте ул.Круму обозначают трассу улицы, вырубают деревья, и до конца июня здесь будут идти работы в полным ходом, – рассказал начальник управления развития Лиепайской городской думы Мартиньш Аболс.

В конкурсе на перестройку участка ул.Круму победило ООО "Целю, тилту бувниекс", которое обязалось выполнить работы за 910 041,31 евро (без налога на добавленную стоимость) и которое обязано завершить реконструкцию за 210 дней. ЦТБ к работам привлечет субподрядчиков: "Волтс-1" (5 процентов работ), "Гробиняс СПМК" (27 процентов работ) и ООО "АБ бувниециба" (6 процентов работ).

На прошлой неделе комиссия закупок Лиепайской думы объявила результаты конкурса перестройки ул.Гризупес. В нем победило ООО "Целю, тилту бувниекс" с ценой 4 399 664,20 евро (без НДС), срок выполнения работ – 450 дней. Запланирована перестройка ул.Гризупес, на участке от кругового перекрестка на ул.Цукура до границы города. "Еще нужно дождаться подтверждения представленных уточнений проекта от Центрального агентства финансовых договоров, планируем приступить к строительным работам в конце июня или начале июля", – информировал М.Аболс.

В свою очередь, уже в начале мая завершился конкурс на строительные работы по перестройке ул.Капседес, на участке от ул.Гризупес до границы города. Единственным претендентом в конкурсе было ООО "Айзпутес целиниекс" с договорной ценой 1 490 234, 49 евро (без НДС). Работы должны быть выполнены за 210 дней. Но этот проект еще нужно представить в комиссию для его оценки, а начало строительных работ будет уточнено в конце июля или начале августа, – пояснил М.Аболс.