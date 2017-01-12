Общество поддержки "Даце" предлагает  получить пожертвованное

Ключевые слова благотворительность

Латвийское общество поддержки малоимущих жителей "Даце" в виде пожертвований получило так много одежды, что приглашает всех нуждающихся в подобной помощи, в том числе из Лиепаи и окрестных краев, получить пожертвованное.

Представители социальных служб, детдомов, школ, дневных центров, пансионатов, приютов и обществ могут отправиться в Ригу, чтобы в обществе "Даце" бесплатно получить вещи, которые необходимы нуждающимся. Об этом проинформировала председатель правления общества Даце Дейзия Роде. Она поведала, что во время рождественских пожертвований и акции "От сердца к сердцу" набралось так много вещей, что хватит и другим, а не только рижанам.

За вещами нужно приехать в Ригу на ул.Буртниеку, 33, общество работает ежедневно с 10 до 15 часов, кроме воскресенья. Предварительно по адресу lma-dace@latnet.lv послать письмо, указав число людей, нуждающихся в помощи, и позвонить по тел. 27 000190. "Заполним целый микроавтобус!" – говорит Д.Д.Роде.