Обсуждали судьбу бюро "Единства"

Ключевые слова единство | политика

На заседании правления партии "Единство" вчера обсуждался вопрос о дальнейшем существовании региональных бюро политической силы, в том числе Лиепайского бюро.

"Никаких решений пока нет. Мы по этому вопросу дискутируем, и в значительной мере это связано также с оценкой Лиепайского отделения и пониманием, как эту работу дальше направлять. Учитывая то, что нам в Лиепайской думе все-таки не удалось получить хотя бы одно депутатское место, это открытый вопрос", – сказал генеральный секретарь "Единства" Артис Кампарс.

Он отметил, что смысл бюро партии – вовлекать людей в политические процессы, однако в наши дни жители все чаще контактируют в социальной сети "Фейсбук", а не собираются вместе в конкретных местах, чтобы дискутировать о политике.

Решение о дальнейшей деятельности бюро правление партий примет в ближайшее время. Даже если руководство партии решит закрыть лиепайское бюро, на деятельность отделения это никоим образом не повлияет, – заверил руководитель Лиепайского отделения "Единство" Армин Робежниекс.

"Единство" свое бюро в Лиепае, в "Ромас дарзс", открыло в середине февраля прошлого года. Там регулярно проводятся разные мероприятия, лекции и занятия как для детей, так и для взрослых. Однако осенью прошлого года после вступления в силу решения суда в связи с превышениями расходов на выборы, партии было прекращено выделение государственного финансирования. Уже тогда лидер партии Андрис Пиебалгс признался журналистам, что у "Единства", вероятнее всего, впредь возникнут проблемы с финансированием своих бюро. За пределами Риги у "Единства" имеются три бюро – в Елгаве, Цесисе и Лиепае.