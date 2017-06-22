Обжалована закупка перестройки Трамвайного моста

Ключевые слова трамвайный мост

Два предприятия – акционерное общество "БМГС" и акционерное общество "А.Ц.Б" обжаловали решение комиссии по закупкам самоуправленческого ООО "Лиепаяс трамвайс" о предоставлении права на реконструкцию Трамвайного моста фирме "Ригас тилти". Дату рассмотрения обжалования бюро по надзору за закупками не установило.

Участвовать в конкурсе на выполнение строительных работ проекта "Перестройка трамвайной линии и комплекса прилегающей территории" изъявили желание четыре предприятия. АО "БМГС" представило самое дешевое предложение – 4 530 437,81 евро (здесь и впредь цены без налога на добавленную стоимость). У "А.Ц.Б" было второе наиболее дешевое предложение, которое после исправления арифметической ошибки оставило 4 955 783,59 евро. ООО "Ригас тилти" предложило цену 5 173 139,62 евро, а самое дорогое предложение представило объединение лиц "ЛБК, Монум" – 6 620 425,48 евро. При оценке самого выгодного предложения в хозяйственном отношении больше всего баллов – 92,38 получила фирма "Ригас тилти". Предприятие "БМГС" исключено из конкурса, так как комиссия пришла к выводу, что предприятие не доказало реальное участие привлеченного субподрядчика или его работников в выполнении договора.

"Предприниматели должны были подготовить план организации сообщения и техническое предложение", – пояснил технический директор ООО "Лиепаяс трамвайс", председатель комиссии закупок Айгар Рауда. Именно это понизило общую оценку "А.Ц.Б".

Возможно, потребуется два месяца, пока бюро по надзору за закупками примет решение об обжаловании, а договор о строительных работах до тех пор заключать нельзя.