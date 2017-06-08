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Оценивают реновированные здания  (1)

Ключевые слова реновация | жилищное хозяйство | энергоэффективность

В понедельник, в Лиепае гостило жюри конкурса "Самое энергоэффективное здание в Латвии-2017", чтобы оценить восемь заявленных зданий. Лиепая на этом конкурсе позаботилась о самом большом количестве конкурентов – всего в Латвии оценивалось 22 многоквартирных здания, и восемь из них находятся в Лиепае.

Конкурс в Латвии проводится уже седьмой год, его организуют Министерство экономики, Министерство охраны среды и регионального развития, а также журнал "Бувинжениерис". В жюри участвует много разных специалистов, чтобы всесторонне оценить каждый дом. "Основная мысль – энергоэффективность, однако смотрим на все здание комплексно. Может быть большая экономия теплоэнергии, но если нет хорошей вентиляционной системы, то это неправильно", – рассказала секретарь жюри Инесе Берзиня. Критерии оценки разные – начиная с экономии теплоэнергии и решений электросистемы, заканчивая окнами, архитектурой и долгосрочностью. Очень много вопросов у жюри было именно об эффективности вентиляционной системы.

Встретив жюри, представители дома знакомили его с выполненными в процессе реновации работами, отвечая также на вопросы жюри. Потом оценщики отправлялись осмотреть все своими глазами, наведывались и в подвал здания, и в подъезды, и на крышу. Были обследованы находящиеся в ведении ООО "Лиепаяс наму апсаймниекотайс" здания на ул.Клайпедас, 88 и 126, ул.Круму, 49, ул.Зиеду, 5, ул.Кулдигас, 30, управляемое ООО "Наму сервисс АПСЕ" здание на ул.Дуникас, 23, а также управляемые обществами здания на ул.Грауду, 20 и ул.Циецерес, 43.

Когда все дома были обследованы, И.Берзиня поделилась впечатлениями: "Как обычно, Лиепая приятно удивила. Наверное, следует сказать, что это постоянная планка, к которой должны стремиться и остальные. Очень положительное впечатление, так как дома ухоженные, и все эксплуатационники и представители дома гордятся проделанным. Хотя, осмотрев город, мы заметили, что Лиепае еще есть куда расти, с каждым годом дома становятся все более красивыми, а результаты – все лучше".

Церемония награждения самого энергоэффективного здания, как обычно, состоится незадолго до Лиго – 21 июня. Здания в Латвии оценивает жюри, в состав которого входят представители журнала "Бувинжениерис", Министерства экономики, Министерства охраны среды и регионального развития, Латвийского союза инженеров-строителей, Латвийской ассоциации строителей, Рижского технического университета, "Латвияс силтумс", Союза инженеров технологии газа и воды, Латвийской ассоциации управляющих и эксплуатационников домов, Латвийского ассоциации производителей окон и дверей, Восточноевропейской жилищной инициативы "IWO" ассоциации производителей стройматериалов, центра энергоэффективности АО "Латвэнерго", ассоциации технических экспертов, Латвийского сельскохозяйственного университета и финансовой институции развития "Алтум".

Цель конкурса "Самое энергоэффективное здание в Латвии-2017" – содействовать хорошей практике в сфере энергоэффективности зданий. Реновация зданий помогает сократить количество выбросов двуокиси углерода в атмосферу, способствует пониманию жителями теплостойкости зданий и формирует архитектонически выразительное жизненное пространство

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