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Софинансирование на процессы утепления домов, ограждения для сортировки отходов, для малых предпринимателей, на благоустройство места отдыха возле озера и повышение уровня доходов малообеспеченных на 10 евро – такую отзывчивость жителям вчера проявила Лиепайская дума, приняв касающихся разных сфер решения. Депутаты демонстрировали друг за другом наибольшую чуткость к горожанам.

Чтобы помочь жильцам сделать многоквартирные дома более энергоэффективными и успешно претендовать на софинансирование из структурных фондов Евросоюза для этих целей, самоуправление будет частично оплачивать подготовку документации по утеплению зданий, так как для этого из фондов ЕС поддержка не предусмотрена. Согласно сказанному заместителем председателя Лиепайской городской думы Гунар Ансиньш на заседании думы, на подготовку документации для одного дома потребуется от 5 до 7 тысяч евро. Самоуправление покроет до 50 процентов этих затрат, но не более чем 1,75 евро на 1 квадратный метр жилплощади.

В нынешнем периоде финансового планирования ЕС администрированием программы мероприятий энергоэффективности многоквартирных домов занимается акционерное общество "Атистибас финаншу институция "Алтум", и уже сейчас один дом – на ул.Роню, 5 получил средства по этой программе и уже объявлена закупка строительных работ для его энергоэффективности, а еще проекты не менее 10 зданий представлены на получение софинансирования, – об этом газете "Курземес вардс" рассказал заместитель исполнительного директора Лиепайской думы Мартиньш Тиденс. Эти дома тоже смогут получить поддержку самоуправления на расходы по подготовке документации. Он подчеркивает: раньше такую программу администрировало Латвийское агентство инвестиций и развития, и софинансирование проекта жильцы дома могли получить только после завершения строительных работ. А теперь самоуправление часть затрат на подготовку документации покроет сразу после начала строительных работ. Самоуправление уже запланировало для этих целей зарезервировать 50 000 евро, и на эти деньги можно будет оказать поддержку примерно 13 домам для первого шага к утеплению. "

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 20 января.