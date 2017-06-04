Одно место у Лиепайской партии в думе отняло "Согласие"

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Предварительные результаты выборов в Лиепае свидетельствуют, что у Лиепайской партии 31,26%, ЛОР-29,15%, "Согласия" - 19,58. У остальных меньше 4%.

Это означает, что у Лиепайской партии будет в думе 6 мест, у ЛОР - 5, а у "Согласия" - 4 места.

Янис Вилнитис с командой сохранил свои позиции, а вот "Согласие" отняло одно место у Лиепайской партии.

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