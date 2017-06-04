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Предварительные результаты выборов в Лиепае свидетельствуют, что у Лиепайской партии 31,26%, ЛОР-29,15%, "Согласия" - 19,58. У остальных меньше 4%. Это означает, что у Лиепайской партии будет в думе 6 мест, у ЛОР - 5, а у "Согласия" - 4 места. Янис Вилнитис с командой сохранил свои позиции, а вот "Согласие" отняло одно место у Лиепайской партии.

ПредседательЛиепайской думы Улдис Сескс признал, что Лиепайская партия надеялась на немного более выысокую оценку своей деятельности. "В настоящий момент выглядит, что мы выиграли на выборах, но мы надеялись, что будем представлены в думе на одно место больше". Сескс также отметил, что раннее никогда не было такой кампании против него, как сейчас, и это тоже повлияло на результат. У. Сескс также отметил, что Лиепайской партии о возможной коалиции предстоит говорить с обеими партиями - "Согласием" и "Латвийским объединением регионов", но важно знать, какие депутаты избраны, и, можно ли с ними будет сотрудничать.

Лидер от списка Латвийского объединения регионов и кандидат в мэры Янис Вилнитис отметил успех своего списка, и благодарит всех за поддержку. "Дальше будут переговоры. Ясно, что есть три пути- остаться в оппозиции, идти одним, или с другими".

"Мы свои результаты оцениваем как очень достойные, и благодарим всех своих избирателей за поддержку, которые стабильны в своих взглядах, и на которых можно положиться", - отметил кандидат в мэры и лидер Лиепайского отделения "Согласия" Валерий Агешин. Он отметил, что партия в Лиепае по сравнению с выборами в 2013 году свой результат подняла на пять процентов. "На данный момент, никаких переговоров с другими партиями не происходит. Думаю. что мы возьмем паузу и дождемся результатов, чтобы узнать, какие люди выбраны в думу".

Предварительный состав Лиепайской думы: