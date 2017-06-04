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Одно место у Лиепайской партии в думе отняло "Согласие"; в думе будет шесть новых депутатов  (8)

Ключевые слова выборы

Предварительные результаты выборов в Лиепае свидетельствуют, что у Лиепайской партии 31,26%, ЛОР-29,15%, "Согласия" - 19,58. У остальных меньше 4%. Это означает, что у Лиепайской партии будет в думе 6 мест, у ЛОР - 5, а у "Согласия" - 4 места. Янис Вилнитис с командой сохранил свои позиции, а вот "Согласие" отняло одно место у Лиепайской партии.

ПредседательЛиепайской думы Улдис Сескс признал, что Лиепайская партия надеялась на немного более выысокую оценку своей деятельности. "В настоящий момент выглядит, что мы выиграли на выборах, но мы надеялись, что будем представлены  в думе на одно место больше". Сескс также отметил, что раннее никогда не было такой кампании против него, как сейчас, и это тоже повлияло на результат. У. Сескс также отметил, что Лиепайской партии о возможной коалиции предстоит говорить с обеими партиями - "Согласием" и "Латвийским объединением регионов", но важно знать, какие депутаты избраны, и, можно ли с ними будет сотрудничать. 

Лидер от списка Латвийского объединения регионов и кандидат в мэры Янис Вилнитис отметил успех своего списка, и благодарит всех за поддержку. "Дальше будут переговоры. Ясно, что есть три пути- остаться в оппозиции, идти одним, или с другими". 

"Мы свои результаты оцениваем как очень достойные, и благодарим всех своих избирателей за поддержку, которые стабильны в своих взглядах, и на которых можно положиться", - отметил кандидат в мэры и лидер Лиепайского отделения "Согласия" Валерий Агешин. Он отметил, что партия в Лиепае по сравнению с выборами в 2013 году свой результат подняла на пять процентов. "На данный момент, никаких переговоров с другими партиями не происходит. Думаю. что мы возьмем паузу и дождемся результатов, чтобы узнать, какие люди выбраны в думу".

Предварительный состав Лиепайской думы:

Vārds, uzvārds Saraksts Plusi Svītrojumi Balsis*
Jānis Vilnītis Latvijas Reģionu Apvienība 4400 182 11005
Uldis Sesks "LIEPĀJAS PARTIJA" 3599 818 10060
Gunārs Ansiņš "LIEPĀJAS PARTIJA" 2340 323 9296
Vilnis Vitkovskis "LIEPĀJAS PARTIJA" 1553 340 8492
Helvijs Valcis "LIEPĀJAS PARTIJA" 1084 323 8040
Ģirts Kronbergs Latvijas Reģionu Apvienība 1396 367 7816
Edvīns Striks "LIEPĀJAS PARTIJA" 897 408 7768
Māris Verpakovskis "LIEPĀJAS PARTIJA" 1255 773 7761
Valērijs Agešins "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 3260 103 7715
Atis Deksnis Latvijas Reģionu Apvienība 1100 270 7617
Linda Matisone Latvijas Reģionu Apvienība 921 343 7365
Gints Ročāns Latvijas Reģionu Apvienība 711 305 7193
Helēna Geriloviča "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 743 191 5110
Pāvels Sereda "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 584 199 4943
Ludmila Rjazanova "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 595 216 4937
 

 

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