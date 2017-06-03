Опрос жителей: Победила Лиепайская партия

На выборах в Лиепайскую думу больше всего голосов набрала Лиепайская партия, свидетельствуют данные опроса избирателей у участков (“exit poll”), который проводили ЛТВ, ЛЕТА и Университет Страдиня при методолгической поддержке SKDS. Правда, эти результаты надо рассматривать очень осторожно, поскольку на вопрос о своем выборе не ответило больше половины респондентов.
В Лиепае в целом были опрошены 810 избирателей, из которых не ответили 463 человека (87 русско-язычных).
Согласно результатам опроса Лиепайскую партию поддержали 42,43%, Латвийское объединение регионов - 27%, партию “Согласие” - 10,68%.
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