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В субботу в Лиепае, в Доме латышского общества, более 200 человек собрались, чтобы основать новую политическую силу в нашем городе - партию "Лиепая в квадрате".

Главой новой партии на учредительном собрании был избран Юрий Хадарович, а его заместителем Роман Милославский.

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