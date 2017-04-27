От цветов до велосипедов

В субботу днем на Лиепайском центральном рынке через людской поток Юрьева рынка не так уж легко было протолкнуться.
Большой интерес, как обычно, был к рассаде и саженцам больших и маленьких, роскошных и полезных в хозяйстве растений, которые здесь продавались в широком ассортименте. Правда, продавцы нередко наказывали покупателям, чтобы то или это еще подержали в помещениях, чтобы пока не высаживали в сад – холодная весна корректирует садовые работы по своему усмотрению.
Начиная с кухонных деревянных принадлежностей, среди которых можно было найти и весьма невиданные вещицы, и съестного, заканчивая бельем и велосипедами – настолько разнообразным было предложение рынка. Наряду с латышским, довольно часто можно было услышать и литовский язык.
Тем временем со сцены покупателей созывали хозяйка Юрьева рынка, менеджер по маркетингу Центрального рынка Монта Скуя и выступавший в роли импозантно хозяина актер Лиепайского театра Петерис Лапиньш. Они предлагали конкурсы, песни и танцы.
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